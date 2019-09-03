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3 сентября • обновлено в 13:43
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"Миллиард мух и мошек!" Днепропетровщину накрыла жуткая вонь

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В Марганце Днепропетровской области местные жители страдают от жуткой вони из-за гнилых яблок.

По словам очевидцев, один из заводов города вывозит свои отходы. Поэтому на территории множество мух и мошек, сообщила Татьяна Данилина на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Жуткая вонь

Жуткая вонь

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"И снова наш "чудо завод" по изготовлению концентрата из яблок пакостит. Опять начали вывозить свои отходы, вонь стоит ужасная, мух и мошек миллиарды! До каких пор за вот это не будет наказаний? С такими свиньями мы никогда не станем Европой!", – пишет очевидица.

В соцсети горожане возмущены, так как из-за гнилых яблок невозможно дышать:

"Жуть", "Ужасно, давят со всех сторон", "Написать в природоохранную прокуратуру... А вообще, где наш местный эколог?", "Кошмар", – пишут пользователи.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Гнилые яблоки

Гнилые яблоки

Facebook Татьяны Данилиной

Гнилые яблоки

Гнилые яблоки

Facebook Татьяны Данилиной

Гнилые яблоки

Гнилые яблоки

Facebook Татьяны Данилиной

Гнилые яблоки

Гнилые яблоки

Facebook Татьяны Данилиной

Гнилые яблоки

Гнилые яблоки

Facebook Татьяны Данилиной

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Место
Украина Днепр
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