Красавица-патрульная восхитила сеть отважным поступком в Днепре

В Днепре на День Независимости 19-летняя Карина Щербинина самостоятельно задержала грабителя.

Девушка учится в Национальной академии внутренних дел и закончила уже 2 курс, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Как стало известно, Карина с детства занимается дзюдо и имеет звание кандидата в мастера спорта.

Карина Щербинина Пресс-служба Патрульной полиции Украины

24 августа курсантка впервые вышла на службу вместе с патрульными Днепра. Пока горожане праздновали, девушка самостоятельно задержала преступников.

Полицейская увидела, что двое мужчин бежали с женской сумкой, которую один из них отобрал у женщины.

Карина мгновенно отреагировала и побежала за ними.

После этого она догнала преступников, задержала их и вызвала помощь.

Мужчин передали следственно-оперативной группе, а отважная полицейская продолжила несли службу дальше.

В соцсети люди восторгаются поступком молодой девушки:

"Умница, жаль их выпустят до судебного приговора на волю, а суд, скорей всего, даст условку. И они продолжат свое чёрное дело...", "Такие в полиции крайняя редкость! К сожалению! Дай Бог здоровья", "Карина - молодчинка, гордимся своей землячкой!", "Карина, ты умничка, так держать. Успешной службы. Ты отважная девушка", – пишут пользователи.

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Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре грабитель открыл стрельбу по полицейскому: подробности.

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