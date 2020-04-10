По состоянию на пятницу, 10 апреля, в Днепре официально подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции, трое из этих людей выздоровели.
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Еще девять пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, сообщили в пресс-службе городского совета Днепра. Всего в городе получено 78 отрицательных ответов от системы ПЦР.
Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости
Кроме того, за минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 205 человек.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 10 апреля в областной больнице имени Мечникова в Днепре врачи боролись за жизнь тяжелой пациентки с коронавирусной инфекцией.
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