Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости
Коронавирус в Днепре. forshmag.me
По состоянию на утро 6 июля в Днепре коронавирусом заразились 533 человека, четверо из них – за последние сутки.
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На данный момент на лечении находятся 88 человек. 37 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Двое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 445 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине снизился суточный прирост зараженных COVID-19.
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