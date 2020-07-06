Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 6 июля в Днепре коронавирусом заразились 533 человека, четверо из них – за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На данный момент на лечении находятся 88 человек. 37 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Двое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 445 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине снизился суточный прирост зараженных COVID-19.