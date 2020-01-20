Изнасиловал и выбросил на помойку: под Днепром вынесли жесткий приговор педофилу-убийце

Днепровский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию 56-летнего мужчины, осужденного к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство 8-летней девочки.

В 2011-ом году девочка была жестоко изнасилована, а затем убита отчимом, который вместе с ее матерью организовал порнобизнес на дому, сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

Так, в феврале 2011 года в городе Каменское мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 8-летнюю дочь сожительницы, а когда ребенок пытался сопротивляться, задушил. Далее злоумышленник вместе с матерью девочки поместили тело в тканевый мешок и выбросили в мусорный контейнер возле жилых домов.

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В ходе досудебного расследования также установлено, что обвиняемый вместе с сожительницей в течение 2010 года неоднократно осуществляли фото- и видеосъемку порнографического характера для дальнейшего распространения через ММС-сообщения разным абонентам.

Приговором Баглийского районного суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему присудили пожизненное лишение свободы. Обвиняемый не согласился с таким решением суда и подал апелляционную жалобу, которую в дальнейшем оставлено без удовлетворения.

Его сожительница, мама девочки, также оказалась на скамье подсудимых за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.301, ч.1 ст.396 УК Украины (изготовление и распространение порнографических предметов, сокрытие преступления). Кроме того, женщина обвиняется в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст.166 УК Украины), ведь должным образом не реагировала на систематическое избиение девочки отчимом.

Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако с применением ч.5 ст.72 УК Украины, из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, женщину освободили от наказания в связи с его отбытием.

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