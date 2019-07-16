"Хватит на 3-4 года": заммэра Днепра прокомментировал ремонт мостов

Мосты, по которым можно будет передвигаться в ближайшие два месяца в Днепре - Южный, Кайдакский и Амурский.

В связи с тем, что нагрузка на Амурский мост увеличится в три раза, там будут круглосуточно дежурить полиция и эвакуатор. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

В случае ДТП на мосту, автомобили будут сразу же принудительно эвакуировать.

Заместитель городского головы Михаил Лысенко

"На следующей неделе у нас появится распоряжение исполкома о принудительной эвакуации транспортных средств, с которыми произошло дорожно-транспортное происшествие. Их не будут забирать на штрафплощадку. Просто подъедет эвакуатор, заберет их, свезет с моста и где-то выгрузит", - сказал Лысенко.

По его словам, полностью предотвратить пробки все равно не получится.

Заммэра отметил, что в ночь на 16 июля был завершен ремонт Кайдакского моста. Движение по нему полностью открыли.

"Мы частично заменили гидроизоляцию. Это временное явление. Этого ремонта, мы надеемся, хватит на 3-4 года", - подчеркнул он.

Движение по Кайдакскому мосту открыли Информатор

Для предотвращения пробок на Амурском мосту светофоры по Донецкому шоссе переключат в другой режим. Основная их работа будет соориентирована на движение по шоссе.

Карта

Лысенко добавил, что по Центральному мосту смогут передвигаться пешеходы и велосипедисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Центральный мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

Позже Филатов прокомментировал пари с Зеленским. Он сообщил, что никогда не держался за свою должность.

Вчера, 15 июля, в Днепре предложили ввести круглосуточное наблюдение за ремонтом Центрального моста.

16 июля Борис Филатов сообщил, что Центральный мост полностью перекроют на два месяца.

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