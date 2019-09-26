Филатов показал американскому послу "Кресло мэра" в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов встретился с временно поверенным по делам США Посольства США в Украине Уильямом Тейлором.

Об этом городской голова Днепра написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что показал послу знаменитое "Кресло мэра" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

По словам Филатова разговор с гостем получился очень плодотворным.

"Днепр. Мост. Посол США. Проехали. Кресло мэра глянули. Поговорили. Хорошо поговорили. Правильно", — отметил Филатов.

Мэр Днепра Борис Филатов

Инсталляцию "Кресло мэра" в виде железного кресла, сделанного из арматуры, установили на капитально отремонтированном Центральном мосту как дополнительное украшение главной переправы города. Вес металлического арт-объекта достигает более пятисот килограмм, а его поверхность сделана из арматуры — словно символ строительства. Главная цель инсталляции — дать всем желающим почувствовать, насколько удобно сидеть в кресле городского головы Днепра.

Борис Филатов и Уильям Тейлор Facebook Борис Филатов

"Кресло мэра" в Днепре opentv.media

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 25 сентября, в Днепре произошла 48-я сессия горсовета. По словам мэра Бориса Филатова, во время заседания приняли решение о создании специальной комиссии, которая будет определять статус вспомогательных и нежилых помещений в многоквартирных домах коммунальной собственности.

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