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28 февраля • обновлено в 08:26
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Дождь и сильный ветер: появился прогноз погоды на 28 февраля в Днепре

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В пятницу, 28 февраля, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Ночной сильный дождь продолжит идти утром, но к середине дня он прекратится. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с, сообщает Синоптик.

Погода в Днепре

Погода в Днепре

Zik

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от 0 до +7 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 47-95%.

Рассвет наступит в 6:21, закат ожидается в 17:23.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что очередной циклон с запада Европы пришлет в Украину атмосферный фронт, который от предыдущего штормового будет отличаться несколько умеренными осадками. Правда, сильный ветер все еще принесет в некоторые регионы дожди и местами снег.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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