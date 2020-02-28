Дождь и сильный ветер: появился прогноз погоды на 28 февраля в Днепре

В пятницу, 28 февраля, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Ночной сильный дождь продолжит идти утром, но к середине дня он прекратится. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с, сообщает Синоптик.

Погода в Днепре Zik

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от 0 до +7 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 47-95%.

Рассвет наступит в 6:21, закат ожидается в 17:23.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что очередной циклон с запада Европы пришлет в Украину атмосферный фронт, который от предыдущего штормового будет отличаться несколько умеренными осадками. Правда, сильный ветер все еще принесет в некоторые регионы дожди и местами снег.

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