Жители 4 улиц Днепра останутся без водоснабжения на целый день.
Отключение воды связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети. Воды не будет с 9:00 до 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".
Водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
ул. Спасская, дома с № 1а по № 7;
Балашовский спуск;
ул. Мандрыковская (от Крестьянского спуска до Мандрыковской);
пер. Кипарисный.
На время выполнения работ КП "Днепрводоканал" рекомендует сделать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подорожала вода.
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