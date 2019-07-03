Жители 4 улиц Днепра останутся без водоснабжения на целый день.

Отключение воды связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети. Воды не будет с 9:00 до 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

ул. Спасская, дома с № 1а по № 7;

Балашовский спуск;

ул. Мандрыковская (от Крестьянского спуска до Мандрыковской);

пер. Кипарисный.

На время выполнения работ КП "Днепрводоканал" рекомендует сделать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подорожала вода.

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