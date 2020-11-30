Днепряне – об инициативе Филатова по развитию "Бюджета участия": возможность вдохнуть новую жизнь в свои улицы и жилмассивы

"Бюджет участия" – самая популярная программа среди днепрян. Ежегодно к ней приобщаются десятки разработчиков, которые стремятся сделать лучше свои дворы, улицы, микрорайоны и поселки.

"Так мы становимся более ответственными. Знаем, как важно беречь то, что есть в городе, ведь оно воплощено нашими идеями и нашими усилиями", – объясняют участники партиципаторного финансирования. 30 ноября в Днепре провели церемонию награждения победителей пятого этапа "Бюджета участия", который отличился самыми высокими за все годы существования показателями – 310 авторов подали 543 разработки.

Так, наибольшее количество голосов (почти 6,7 тыс.) получил большой образовательный проект "Лаборатория компьютерной графики "Литера дизайна". В общем, лидерами в сфере образования стали 13 проектов, посвященных внедрению в школах STEM-технологий (Акроним, которым традиционно определяют подход к образовательному процессу, согласно которому основой приобретения знаний является простая и доступная визуализация научных явлений. Образованный от сочетания науки, технологий, инженерии и математики, – ред.).

"В этом году мы запустили три проекта. Выиграл один из них. Он рассчитывался так, чтобы лицеисты получали знания в ходе учебного процесса, а преподавателей и талантливых учеников из других школ – приглашать на обучение, подготовку и участие в соревнованиях по компьютерной графике", – рассказывает один из разработчиков Николай Кузичев.

Среди победителей гуманитарного типа три больших проекта касаются сферы здравоохранения. Первенство в муниципальных инициативах получили идеи по установлению видеокамер с подключением к системе "Безопасный город", новые детские и спортивные зоны, а также идеи для домов ОСМД.

Юлия Черечеча называет себя активной лоббисткой жилмассива Сокол, где она живет. Женщина уверена, что "Бюджет участия" для каждого днепрянина – это прежде всего территория возможностей. В этом году сразу шесть ее инициатив одержали победу на общественном голосовании. В частности, это – благоустройство бульвара Славы и создание зоны для выгула собак.

"Каждый может реализовать свои идеи, свои проекты за счет бюджета. Это крайне важно. Так мы строим свой город, свои школы, детсады, жилмассивы. Мы вдыхаем жизнь в наши дворы и территории", – убеждена Юлия Черечеча. Днепрянка также делится секретом привлечения голосов. Говорит, что нужно объединяться не только для проекта, но и в повседневной жизни.

Самый молодой автор и победитель пятого этапа "бюджета участия" – 16-летний Михаил Игнатенко с проектом для тренировки сборной команды спортсменов города по спортивному туризму. Любовь к этому делу парень перенял от дедушки и отца. В спортивном туризме Михаил уже получил звание чемпиона Украины. Поэтому свою инициативу разрабатывал вместе с единомышленниками.

"Мы с друзьями решили, что нам необходима новая спортивная площадка – чтобы были возможности готовиться к соревнованиям высокого уровня. И чтобы помочь юношам и девушкам спортивно развиваться. Мой папа сказал, что есть "Бюджет участия", и я решил попробовать", – рассказывает парень.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что городская власть и в дальнейшем будет поддерживать развитие партиципаторный бюджет.

"Это – моя принципиальная позиция. "Бюджет участия" – хорошая и правильная инициатива. В Днепре она является едва ли не наиболее профинансированной в стране. Мы входим в тройку лидеров. Будем добавлять "Бюджету участия" еще больше средств в следующем году. Будем привлекать к этим программам как можно больше людей", – сказал городской голова.