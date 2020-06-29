Днепр накроют грозовые ливни: горожан предупредили об опасности

В Днепре на 29 и 30 июня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении.

Как сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии, на востоке Днепропетровской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Так, синоптики прогнозируют:

29 июня: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем ​​во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16 +21, днем ​​+26 +31. По городу ночью ожидается +17 +19, днем ​​+28 +30.

30 июня: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м /с. Температура воздуха ночью +15 +20, днем ​​+27 +32.

1 июля: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15 +20, днем ​​+28 +33.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале недели в разных регионах Украины ожидаются грозовые дожди. В то же время Север и Центр окажутся в преимущественно сухом атмосферном участке.