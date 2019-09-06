Днепр накроет дождем: прогноз погоды на 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, в Днепре прогнозируют пасмурную погоду.

Почти весь день будет идти небольшой дождь, лишь к вечеру небо прояснится, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В Днепр придут дожди pixabay.com

Дневная температура составит 27-29 градусов, хотя ночью столбики термометров опустятся до 14-16 градусов. Днем ожидаются небольшие осадки, лишь к вечеру небо прояснится. Влажность воздуха будет колебаться в пределах от 50 до 94 %.

Погода в области 6 сентября Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что появился прогноз погоды на выходные в Украине. В Украине на выходных, 7 и 8 сентября, погода будет достаточно неоднозначной: на западе выпадут дожди, а на юг вернется летняя жара.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!