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Деформировались деформационные швы: на Центральном мосту в Днепре уложат новый асфальт

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В ходе ремонта Центрального моста уложат два слоя асфальта, гидроизоляцию и заменят деформационные швы. В городском совете Днепра сообщили, что причина этому - просчет конструкторов.

Необходимость усилить деформационные швы появилась на уже отремонтированной полосе моста. Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко во время пресс-конференции.

Ремонт Центрального моста в Днепре

Ремонт Центрального моста в Днепре

По словам заммера, деформация произошла из-за просчета инженеров и конструкторов института, который проектировал мост.

"На отремонтированной полосе на существующих деформационных швах появились деформации дорожного покрытия. Это связано с просчетом инженеров и конструкторов, которые разрабатывали проектно-сметную документацию. А ее нам разрабатывал тот институт, который принимал участие в его проектировании, когда он строился. Поэтому мы нашли инженерное решение - эти места дополнительно усилить деформационными швами", - сообщил Лысенко.

Заместитель городского головы Михаил Лысенко

Заместитель городского головы Михаил Лысенко

Кроме того, на мосту нанесут специальное покрытие, которое разделит движение пешеходов и велосипедистов.

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Как рассказал Лысенко, над Центральным мостом также натянут специальные провода. Благодаря ним горсовет запустит новый троллейбусный маршрут на жилой массив "Солнечный".

Ремонтные работы на переправе планируют закончить до 12 августа.

Центральный мост в Днепре

Центральный мост в Днепре

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 12 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Центральный мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

Позже Филатов прокомментировал пари с Зеленским. Он сообщил, что никогда не держался за свою должность.

Вчера, 15 июля, в Днепре предложили ввести круглосуточное наблюдение за ремонтом Центрального моста.

16 июля Борис Филатов сообщил, что Центральный мост полностью перекроют на два месяца.

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Украина Днепр
Теги
Днепр Новый мост в Днепре ремонт и строительство дорог
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