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8 февраля • обновлено в 16:34
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/ Жизнь города

Дали зеленку: в Днепре таксисты жестко поиздевались над пассажиром

2.6т
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В пятницу, 7 февраля, в Днепре таксисты поиздевались над пассажиром, который не заплатил за проезд.

Мужчина воспользовался услугами такси, но не заплатил. Об этом сообщили Telegram-канале Х**вый Днепр.

Его привезли из Магдалиновки в Днепр, но денег при себе у мужчины не было. Тогда водитель такси позвал коллег, дали ему банку зеленки и заставили умываться.

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Таксисты поиздевались над мужчиной

Таксисты поиздевались над мужчиной

Telegram/Х**вый Днепр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре таксисты жестоко обошлись с пассажиром, у которого не было денег заплатить за проезд. Мужчину заставили раздеться наголо, не смотря на то, что на улице холодно.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Рожа стала - как у любого кaцaпид@ра!
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Непатриотичный цвет какой-то.... На постмайданной Украине зеленка длжна быть жето-синего цвета.
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1
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
eбанутая недострана украиня
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2
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Великий Кормчий, точно так! Только откуда тебе это знать, паРРашник! Сиди в помоях, дерьмо рюское!
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