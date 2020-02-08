Дали зеленку: в Днепре таксисты жестко поиздевались над пассажиром

В пятницу, 7 февраля, в Днепре таксисты поиздевались над пассажиром, который не заплатил за проезд.

Мужчина воспользовался услугами такси, но не заплатил. Об этом сообщили Telegram-канале Х**вый Днепр.

Его привезли из Магдалиновки в Днепр, но денег при себе у мужчины не было. Тогда водитель такси позвал коллег, дали ему банку зеленки и заставили умываться.

Таксисты поиздевались над мужчиной Telegram/Х**вый Днепр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре таксисты жестоко обошлись с пассажиром, у которого не было денег заплатить за проезд. Мужчину заставили раздеться наголо, не смотря на то, что на улице холодно.

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