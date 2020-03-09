Что посмотреть в Днепре: киноновинки недели

Теплая весна в Днепре – отличный повод сходить в кино с любимым человеком, семьей или друзьями. В кинотеатрах можно посмотреть фильмы любого жанра – от семейных комедий до триллеров.

OBOZREVATEL расскажет о том, что интересного посмотреть в кинотеатрах Днепра.

Афиша Днепра: что посмотреть в кино dreamstime

Ежик Соник (анимация, боевик, приключения, семейный, фантастика)

Одна далекая и непохожая на Землю планета в опасности. Чтобы ее спасти невероятно быстрый, веселый и по-настоящему безбашенный еж Соник телепортировался в наш родной дом, а именно в США. Скачок напряжения после того, как энергичный еж приземлился у нас, привел к пропаже электричества на всём Северо-Западном побережье страны, что не прошло мимо внимания Пентагона. За Соником уже начали охоту власти, и главный охотник – доктор Роботник, который хочет захватить весь мир. Но первым человеком, что встретился ежу, был Том Вачовски. Это обычный парень, который решил помочь Сонику и не дать Роботнику совершить свой ужасный план.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Свидание в Вегасе (романтическая комедия)

Артем как будто создан для работы в рекламном агентстве. Он харизматичен, красив, умеет уговаривать людей. Особенно хорошо у него получается общаться с девушками, этого не отнять. Артем умеет найти личностный подход к каждому клиенту благодаря их же соцсетям, там столько информации! Конечно же, такой талант ценят на работе. Его босс решила дать ему очень важное задание – подписать контракт в Лас-Вегасе с одним очень важным клиентом. Так парень оказался на борту самолёта, где, конечно же, не упустил возможности познакомиться с красоткой по имени Оксана. Как оказалось, она тоже рекламный агент и тоже летит провести презентацию тому же клиенту. Артем себя не выдал, но решил во что бы то ни стало помешать сопернице. Из-за этого их обоих высадили с самолета в Лос-Анджелесе, и теперь им обоим нужно каким-то образом добраться до Вегаса на машине. Путешествие у них будет веселое.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Вперед (анимация, комедия, приключения, семейный, фэнтези)

Эх, были же когда-то времена. Магия, летающие единороги, всякие другие мифические существа. Но эволюция и новые технологии заставили отказаться от магии, ибо она уже попросту не нужна. Сейчас днем и с огнем не сыщешь кого-то, кто может колдовать. Вот и два брата-эльфа Иэн и Барли не застали те прекрасные времена, хоть и слышали об этом. Их отец уже давно умер, но на шестнадцатилетие он оставил ребятам настоящий магический посох. С помощью этого артефакта они могут делать многое, нужно только научиться. И первое их желание – вернуть папу к жизни. К сожалению, у Иэна нет опыта в магической сфере, и поэтому он создал только нижнюю половину папы. Чтобы закончить ритуал и не дать ногам исчезнуть, братья должны отправиться в далекие земли, ведь там их ждёт настоящая магия.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Человек-невидимка (боевик, триллер, ужасы, фантастика)

Сесилии Касс очень не повезло с предыдущими отношениями… Да, ее парень был невероятно богат, но он превратил жизнь девушки в постоянный контроль, что сопровождался агрессией и насилием. К счастью, она сбежала от этого тирана Эдриана и готова начать жить совершенно по-другому. И вот вскоре к ней пришла новость, что парень покончил жизнь самоубийством, оставив своей бывшей возлюбленной в наследство 5 миллионов долларов. Сесилия не верит в то, что Эдриана совершил суицид, это вовсе на него не похоже. Девушка думала, что её жизнь наконец-то налаживается, но постепенно она замечает, что за ней кто-то следит…Кто-то невидимый как-будто хочет свести ее с ума.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Джентльмены (криминал)

Мики Пирсон, эмигрант с Соединенных Штатов, который окончил Оксфордский университет, решил направить свой блестящий ум на создание невероятно прибыльной бизнес-империи. Производство марихуаны всегда было востребовано, так почему же не открыть несколько филиалов в Лондоне, самом сердце Соединенного Королевства. Схема получилось ну очень удачной, пора бы и продать её каким-то денежным мешкам из Оклахомы. Вот тут-то Пирсона и настиг настоящий криминальный мир Англии с его обаятельными джентльменами, каждый из которых хотел бы встать на пути у Мики. Конечно же, будут и перестрелки, и несколько случайных убийств, и нестандартные схема – эти джентльмены умеют вести дела изощренно.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи).

#яещездесь (комедия, романтика)

Шеф-повар Стефан в том возрасте, когда обычно люди достигают того, о чем мечтали. И даже если жизнь сложилась не идеально, то кардинально что-то менять уже поздно. Стефан относится именно к той категории счастливчиков, у которых все сложилось. Он известный в стране профессионал своего дела и владелец ресторана, который достался ему в наследство от отца. Ближайшие его друзья – это два взрослых сына и бывшая жена. Но его жизнь переворачивается с ног на голову, когда Стефан влюбляется в таинственную Су. Он увидел женщину в Instagram и смело отправляется в Сеул, чтобы найти ее и познакомиться поближе.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван).

Зов предков (анимация, драма, семейный)

Что будет, если избалованного домашнего пса, который привык к климату теплой Калифорнии, перевезти в холодную и жестокую Аляску, да и ещё во времена "золотой лихорадки" 80-х годов XIX века? Никто не знает, но именно такая история приключилась с Баком. Его спокойную домашнюю жизнь изменили в корне, когда отправили пса в Аляску. Но там он познакомился с человеком, который стал для него настоящим другом – мужчину звали Джон Торнтон. Вместе эти двое переживут немало приключений в диких лесах Аляски, а пес, который никогда даже не был в собачьей упряжке, сможет стать настоящим лидером. У каждого есть свое место в этой жизни.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

Эмма (драма, комедия)

Эмма Вудхаус – богатая, очень красивая, невероятно уверенная в себе молодая женщина, собственница особняка Хартфилд в городке Хайбери. Ее влияние на других людей помогает буквально вершить их судьбы – Эмма сразу поняла, что у нее талант подыскивать удачных женихов для своих знакомых подруг. При этом сама девушка замуж совершенно не хочет. Даже в самых безнадежных вариантах она находит хорошие партии. Сложнее всего было с её не очень богатой подругой Харриет Смит. Девушка без образования, да и сама по себе не блещет умом, даже родители неизвестны, но Эмма уверена, что её настоящий отец – какой-то джентльмен, а следовательно жених должен у неё быть влиятельный. Так девушка отговорила подругу выходить замуж за фермера, который по уши в нее влюблен, ради возможной свадьбы с мистером Элтоном. Только вот того не интересует Харриет, ему нужна богатая и красивая Эмма. И единственный человек, который критикует работу девушки – ее сосед Джордж Найтли.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Кино-тема, Правда-кино.

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