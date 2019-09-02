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2 сентября • обновлено в 16:01
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Часть Днепра останется без воды на целый день: список улиц

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В Днепре, 3 сентября, с 10:00 до 17:00 не будет воды на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ в подвале жилого дома, сообщили в КП "Днепрводоканал".

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Отключение воды

Отключение воды

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Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Полонской-Василенко, 2, 4, 6, 6А, 6Б;

  • пр. Слобожанский, 1, 3, 3А, 7, 11, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21;

  • ул. Котляревского, 2, 4, 5, 7, 7А, 9, 11;

  • ул. Темина;

  • ул. Военная;

  • пр. Мануйловский, 73, 75, 77;

  • ул. Луговская, (детский сад № 16).

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 3 сентября в четырех районах отключат электроснабжение.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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