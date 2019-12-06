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6 декабря • обновлено в 07:43
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Защищали "русский мир": на Днепропетровщине посадили двух террористов "ДНР"

1.3т
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На Днепропетровщине осудили двух террористов так называемой "ДНР", которые сбежали на подконтрольную Украине территорию.

Оперативники Службы безопасности установили, что в 2015 году под действием российской пропаганды двое жителей Днепропетровской и Донецкой областей вступили на военную службу по контракту в "ДНР". Об этом сообщили на странице Управления СБУ в Facebook.

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На Днепропетровщине посадили двух террористов "ДНР"

На Днепропетровщине посадили двух террористов "ДНР"

Управление СБУ Днепропетровской области в Facebook

Одному из боевиков был выдан автомат Калашникова для дежурства на передовых позициях в районе поселка Старомихайловка Донецкой области. Другой был включен в состав танкового экипажа как наводчик в Петровском районе Донецка.

В 2016 году, потеряв интерес к военной службе, защитники "русского мира" сбежали домой на подконтрольную украинской власти территорию. Долгое время они скрывались по местам проживания, а в 2018 году были задержаны сотрудниками СБУ.

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Во время обысков в квартирах боевиков правоохранители нашли фото- и видеозаписи, которые доказали их причастность к террористической деятельности.

Злоумышленники полностью признали свою вину и дали показания о причастности других боевиков, в том числе кадровых военных Российской Федерации.

Суд назначил им наказание по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины в виде трех лет лишения свободы.

На Днепропетровщине посадили двух террористов "ДНР"

На Днепропетровщине посадили двух террористов "ДНР"

Управление СБУ Днепропетровской области в Facebook

На Днепропетровщине посадили двух террористов "ДНР"

На Днепропетровщине посадили двух террористов "ДНР"

Управление СБУ Днепропетровской области в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что главарь террористов в так называемой "ДНР" Денис Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного на Донбассе. Он заявил об изменениях в так называемую "конституцию" террористов.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
ДНР террористы "ДНР" Россия - страна-агрессор боевики
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Хо Хол
Хо Хол
"двое жителей Днепропетровской и Донецкой областей" - а я уж думал кадровые солдаты регулярной армии РФ
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