Заметил в последний момент: в Кривом Роге таксист попал в смертельное ДТП

В Кривом Роге Днепропетровской области 13 декабря под колесами автомобиля оказалась местная жительница.

Женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Потерпевшая скончалась на месте, сообщает "Первый городской".

В Кривом Роге таксист попал в смертельное ДТП Первый городской

Авария произошла около 5:00 на улице Эдуарда Фукса. Пешеход внезапно выбежала на проезжую часть, в результате чего водитель такси не успел затормозить и сбил ее. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Криворожанка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Детали произошедшего выясняли следователи Криворожского отдела полиции и областного управления, а также два экипажа патрульных.

В Кривом Роге таксист попал в смертельное ДТП Первый городской

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что водители устроили жесткое ДТП в Днепре. На пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Вознесенской около 9:40 не разминулись Toyota и Hyundai. В происшествии не обошлось без пострадавших.

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