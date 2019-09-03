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3 сентября • обновлено в 08:42
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Задушил проводом: под Днепром мужчина жестоко убил беременную жену

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В селе Орловщина Днепропетровской области 24-летний мужчина задушил жену, которая находилась на девятом месяце беременности.

Убийство произошло в апреле 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина задушил беременную жену

Под Днепром мужчина задушил беременную жену

Obzor.io

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Причиной расправы послужила семейная ссора на бытовой почве. Насильник находился в состоянии алкогольного опьянения. Беременная была задушена электрическим проводом.

Приговором Новомосковского горрайонного суда 24-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности).

Свою вину гражданин признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре возле школы нашли труп. Мужчина лежал недалеко от берега канала, лицом в воде. Тело обнаружила женщина, которая прогуливалась по улице.

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Место
Украина Днепр
Теги
убийство беременность мужчина
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