Ядерный взрыв в России: спасатели сообщили о радиации в Днепре

В результате ядерного ЧП в России радиоактивное облако попало и на территорию Украины. Спасатели сообщили OBOZREVATEL об уровне радиации в Днепре.
По состоянию на 20 августа стационарный блок детектирования гамма-излучения показывает значение 0,12 микрорентген в час. Так, согласно информации Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе нет повода для паники.
Уровень радиации в Днепре после ЧП в России
коллаж
Нормой по Днепропетровской области являются показатели от 0,12 до 0,17 микрорентген в час.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. Позже появилась информация о пятерых погибших.
В сети опубликовали жуткие фото с места происшествия.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.
Пострадавших в результате взрывов привезли в Москву в автомобилях, обмотанных пленкой, из-за опасений о повышенном уровне радиации в регионе.
В Белом море, возле поселка Ненокс, где прогремел ряд взрывов в военной части, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.
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