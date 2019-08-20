Ядерный взрыв в России: спасатели сообщили о радиации в Днепре

В результате ядерного ЧП в России радиоактивное облако попало и на территорию Украины. Спасатели сообщили OBOZREVATEL об уровне радиации в Днепре.

По состоянию на 20 августа стационарный блок детектирования гамма-излучения показывает значение 0,12 микрорентген в час. Так, согласно информации Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе нет повода для паники.

Уровень радиации в Днепре после ЧП в России коллаж

Нормой по Днепропетровской области являются показатели от 0,12 до 0,17 микрорентген в час.

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