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Ядерный взрыв в России: спасатели сообщили о радиации в Днепре

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В результате ядерного ЧП в России радиоактивное облако попало и на территорию Украины. Спасатели сообщили OBOZREVATEL об уровне радиации в Днепре.

По состоянию на 20 августа стационарный блок детектирования гамма-излучения показывает значение 0,12 микрорентген в час. Так, согласно информации Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе нет повода для паники.

Уровень радиации в Днепре после ЧП в России

Уровень радиации в Днепре после ЧП в России

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Затронуло и Украину: появилась карта вероятного разлета нуклидов после взрывов под Архангельском

Нормой по Днепропетровской области являются показатели от 0,12 до 0,17 микрорентген в час.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Украина Днепр
Тег
взрыв
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