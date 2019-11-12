Выбежала на красный: в Днепре женщину переехал автомобиль

В Днепре 12 ноября на перекрестке улиц Святослава Храброго и Михаила Грушевского пешеход выскочила под колеса легкового автомобиля.

Женщина двигалась по пешеходному переходу, однако на красный сигнал светофора. Об этом стало известно на странице Днепр оперативный в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

в Днепре женщину переехал автомобиль Скриншот

Инцидент произошел сразу после того, как женщина вышла из маршрутки. Пешеход выбежала на проезжую часть, несмотря на отсутствие разрешающего сигнала. Водитель автомобиля не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавшей вызвали скорую, однако она отказалась от госпитализации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло дерзкое ограбление на АЗС. Мужчины ворвались в будку, где находилась сотрудница заправки, ударили ее по голове и забрали кассу с деньгами. Мобильный телефон женщины, который лежал на столе, также был украден.

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