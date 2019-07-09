Воровал в открытую: на пляже в Кирилловке орудовал грабитель из Днепра

8-го июля на Центральном пляже Кирилловки днепрянин обокрал отдыхающую девушку.

Как рассказала пострадавшая, неизвестный в открытую завладел ее сумкой с деньгами и ценностями, после чего убежал скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.

Пляжное ограбление Витьбичи

Грабитель был задержан правоохранителями и направлен в изолятор временного содержания.

По факту открыто криминальное производство – вору грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине пенсионеров ограбили через окно.

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