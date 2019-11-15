Воровал данные и продавал "вирусы": на Днепропетровщине задержали хакера

Киберполиция Днепропетровской области задержала 20-летнего мужчину по подозрению в продаже вредоносного программного обеспечения и похищении конфиденциальной информации.

Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

На Днепропетровщине задержали хакера zn.ua

"Используя вирус, 20-летний житель Днепропетровщины получал доступ к пользовательским данным и компьютерной информации. Фигурант похищал конфиденциальную информацию пользователей. Кроме этого, сбывал за денежное вознаграждение вредные программные средства", – сказано в сообщении.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли ноутбук и другую компьютерную технику, мобильные телефоны и дополнительные носители информации.

Во время предварительного осмотра техники, работники киберполиции обнаружили вредоносное программное обеспечение и конфиденциальную информацию более 100 учетных записей пользователей из Украины и более 3 500 граждан других стран.

Информация содержала данные об электронных платежных системах, паролях от почтовых ящиков, ключах от электронных кошельков криптовалют.

Мужчине грозит ответственность по ч. 1 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса.

В полиции сообщают, что чтобы не стать жертвой подобных киберпреступлений следует придерживаться следующих правил:

использовать только лицензионное программное обеспечение;

постоянно обновлять операционную систему;

использовать антивирусные программы с актуальными базами;

не загружать файлы с подозрительным содержанием;

использовать надежные пароли;

использовать разные пароли для разных сервисов и периодически их менять.

На Днепропетровщине задержали хакера Пресс-служба полиции Днепропетровской области

На Днепропетровщине задержали хакера Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве задержали 32-летнего иностранца-хакера, который украл более шести миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений и скрывался от правоохранительных органов США. Мужчину разыскивало ФБР. Ему вменяют незаконное вмешательство в работу компьютерных систем, мошенничество, а также похищение и отмывание денег в особо крупных размерах.

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