Воровал данные и продавал "вирусы": на Днепропетровщине задержали хакера

Киберполиция Днепропетровской области задержала 20-летнего мужчину по подозрению в продаже вредоносного программного обеспечения и похищении конфиденциальной информации.
Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
На Днепропетровщине задержали хакера
zn.ua
"Используя вирус, 20-летний житель Днепропетровщины получал доступ к пользовательским данным и компьютерной информации. Фигурант похищал конфиденциальную информацию пользователей. Кроме этого, сбывал за денежное вознаграждение вредные программные средства", – сказано в сообщении.
Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли ноутбук и другую компьютерную технику, мобильные телефоны и дополнительные носители информации.
Во время предварительного осмотра техники, работники киберполиции обнаружили вредоносное программное обеспечение и конфиденциальную информацию более 100 учетных записей пользователей из Украины и более 3 500 граждан других стран.
Информация содержала данные об электронных платежных системах, паролях от почтовых ящиков, ключах от электронных кошельков криптовалют.
Мужчине грозит ответственность по ч. 1 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса.
В полиции сообщают, что чтобы не стать жертвой подобных киберпреступлений следует придерживаться следующих правил:
использовать только лицензионное программное обеспечение;
постоянно обновлять операционную систему;
использовать антивирусные программы с актуальными базами;
не загружать файлы с подозрительным содержанием;
использовать надежные пароли;
использовать разные пароли для разных сервисов и периодически их менять.
На Днепропетровщине задержали хакера
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
На Днепропетровщине задержали хакера
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве задержали 32-летнего иностранца-хакера, который украл более шести миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений и скрывался от правоохранительных органов США. Мужчину разыскивало ФБР. Ему вменяют незаконное вмешательство в работу компьютерных систем, мошенничество, а также похищение и отмывание денег в особо крупных размерах.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся