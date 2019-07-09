Водителя вырезали из салона: под Днепром столкнулись два грузовика. Фото

В ночь на 9 июля в Павлоградском районе Днепропетровской области возле села Межирич произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Вследствие столкновения "Mercedes-Benz Atego" и "КАМАЗ" пострадали двое мужчин 1990 и 1999-го года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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На место происшествия были направлены четыре сотрудника личностного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС, а также местная пожарная бригада.

Водителей в тяжелом состоянии с травмами госпитализировали в реанимацию.

На месте аварии сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

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