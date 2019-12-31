Висел на карнизе: в Кривом Роге нашли труп мужчины. Фото 18+

В Кривом Роге Днепропетровской области 31 октября в арендованной квартире обнаружили мужчину, который не подавал никаких признаков жизни.

Тело было подвешено электропроводом к карнизу. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге нашли труп мужчины Znaj.ua

Как выяснилось, горожанин умер в день своего рождения - 31 декабря ему исполнилось 38 лет. Труп обнаружили в одной из комнат на арендованной им квартире на улице Покровской. Предварительно, смерть наступила из-за удушья, однако точную причину покажет судмедэкспертиза.

На месте трагедии работают правоохранители.

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В Кривом Роге нашли труп мужчины Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге случилось жуткое происшествие с мужчиной. Так, между двумя соседями произошел конфликт, и одному из них отрезали палец.

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