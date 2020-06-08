В центре Днепра сгорела иномарка. Видео

В Днепре на Соборной площади сгорела Skoda Fabia.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области, событие произошло в ночь с 6 на 7 июня. В результате, передняя часть автомобиля полностью выгорела.

На Соборной площади сгорел автомобиль shutterstock

Восстановлению автомобиль не подлежит. Есть основания предполагать, что транспортное средство подожгли. Так ли было на самом деле или же произошедшее результат технической неисправности – пока неизвестно.

Пострадавших в пожаре нет. Правоохранители выясняют причину возгорания.

Причина возгорания выясняется ГСЧС в Днепропетровской области

Автомобиль уже не восстановить ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре обнаружили новые случаи заражения COVID-19. По состоянию на 8 июня в Днепре официально зарегистрировано 450 случаев заболевания коронавирусом.

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