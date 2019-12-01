Неизвестные пытались вломиться в музей, посвященный антитеррористической операции, в Никополе Днепропетровской области.

По словам руководителя Центра помощи участникам АТО и членам их семей в Никополе Сергея Копчика, 29 ноября к музею пришли шестеро молодых людей.

В Никополе неизвестные пытались вломиться в музей АТО (иллюстрация) galinfo.com.ua

"Сегодня, по "оперативной информации", шесть молодых людей, около часа, ломали двери, решетки на окнах и заглядывали во все окна", – написал он на своей странице в Facebook.

Копчик сообщил, что решил переночевать в музее на случай, если кто-нибудь снова попробует незаконно проникнуть в помещение.

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Он добавил, что в случае неприятностей намерен обороняться.

Кроме того, местные издания сообщают, что неизвестные лица перерезали кабель интернета и видеонаблюдения в храме Православной церкви Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у известного ветерана АТО и патрульного Василия Коряка вечером в пятницу 23 ноября полностью сгорел дом. Информацию на своей странице в Facebook подтвердил сам Коряк. По его словам, пожар случился из-за замыкания проводки в сарае, который находился вплотную к дому.

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