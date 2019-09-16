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16 сентября • обновлено в 13:15
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/ Происшествия

В Никополе девочка упала с заброшенного недостроя

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В Никополе Днепропетровской области 13-летняя девочка упала на территории недостроенного здания в районе ул. Шевченко, 124.

Происшествие случилось днем 12 сентября, сообщают в группе Facebook "Типичный Никополь".

В Никополе девочка травмировалась на недострое (иллюстрация)

В Никополе девочка травмировалась на недострое (иллюстрация)

zaxid.net

"Очередная жертва на долгострое возле Шевченко 124. Упала девочка 13 лет. Сколько это будет дальше продолжаться!!!" – написал пользователь Олег Шкатула.

В комментариях местная жительница Юлия Морозова сообщила, что около 15:30 на место происшествия прибыли медики и спасатели.

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По ее словам, чтобы переместить носилки с ребенком через забор, понадобилось около получаса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 2 сентября, в Голосеевском районе Киева, на улице Островная, на крыше недействующего ангара заметили девочку, 2005 года рождения, которая находилась в состоянии шока, бегала и кричала. Чтобы спустить ребенка на землю спасатели применили веревки.

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Место
Украина Днепр
Теги
Никополь пострадал ребенок
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