В Никополе девочка упала с заброшенного недостроя

В Никополе Днепропетровской области 13-летняя девочка упала на территории недостроенного здания в районе ул. Шевченко, 124.
Происшествие случилось днем 12 сентября, сообщают в группе Facebook "Типичный Никополь".
В Никополе девочка травмировалась на недострое (иллюстрация)
zaxid.net
"Очередная жертва на долгострое возле Шевченко 124. Упала девочка 13 лет. Сколько это будет дальше продолжаться!!!" – написал пользователь Олег Шкатула.
В комментариях местная жительница Юлия Морозова сообщила, что около 15:30 на место происшествия прибыли медики и спасатели.
По ее словам, чтобы переместить носилки с ребенком через забор, понадобилось около получаса.
Ранее OBOZREVATEL писал, что 2 сентября, в Голосеевском районе Киева, на улице Островная, на крыше недействующего ангара заметили девочку, 2005 года рождения, которая находилась в состоянии шока, бегала и кричала. Чтобы спустить ребенка на землю спасатели применили веревки.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся