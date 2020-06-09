В Кривом Роге загорелся трамвай с людьми. Фото огненного ЧП

Во вторник, 9 июня, в Саксаганском районе Кривого Рога на Днепропетровщине сгорел вагон скоростного трамвая. Возгорание произошло около 13:10 перед остановкой "Городская больница".

Горящий трамвай 34.ua

Трамвай двигался со стороны "Вечернего бульвара" по первому маршруту. Внезапно загорелся второй вагон состава, сообщает 34 канал.

Пассажиров экстренно вывели из вагонов. Водитель и работники станции пытались погасить пламя самостоятельно огнетушителями, но ликвидировать возгорание не удалось.

На данный момент информация о пострадавших устанавливается. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Движение по линии скоростного трамвая полностью остановлено.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре, 29 мая, в 15:25 в Новокодакском районе загорелся трамвай.

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