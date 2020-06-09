Главная Новости
9 июня • обновлено в 15:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Кривом Роге загорелся трамвай с людьми. Фото огненного ЧП

656
Читать материал на украинском

Во вторник, 9 июня, в Саксаганском районе Кривого Рога на Днепропетровщине сгорел вагон скоростного трамвая. Возгорание произошло около 13:10 перед остановкой "Городская больница".

Горящий трамвай

Горящий трамвай

34.ua

Трамвай двигался со стороны "Вечернего бульвара" по первому маршруту. Внезапно загорелся второй вагон состава, сообщает 34 канал.

Пассажиров экстренно вывели из вагонов. Водитель и работники станции пытались погасить пламя самостоятельно огнетушителями, но ликвидировать возгорание не удалось.

На данный момент информация о пострадавших устанавливается. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Движение по линии скоростного трамвая полностью остановлено.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре, 29 мая, в 15:25 в Новокодакском районе загорелся трамвай.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Тег
трамвай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 856.

    Вылечились: 12 412. Умерли: 810.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В США заявили, что нашли доказательство распространения коронавируса в Китае еще летом-2019.

  • К самодельным маскам озвучили новое требование – только так они смогут защитить.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги