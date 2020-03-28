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28 марта • обновлено в 14:28
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Игорь Кравченко

В Кривом Роге задержали мужчину, которого год разыскивали за жестокое убийство

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В субботу, 28 марта, полицейские задержали мужчину, который более года находился в розыске за совершение тяжких преступлений.

Мужчине был приговорен к 12 годам лишения свободы за совершения преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вначале 2019 года 31-летнему мужчине судом был оглашен приговор за совершение разбойного нападения и нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Полиция задержала мужчину, которого разыскивали за убийство

Полиция задержала мужчину, которого разыскивали за убийство

Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

После вынесения приговора мужчина перешел на нелегальное положение и был объявлен в государственный розыск.

Оперативники уголовного розыска полиции Днепропетровщины выяснили, где скрывается злоумышленник. При содействии полка полиции особого назначения, его задержали в Кривом Роге.

Мужчина как раз выходил из дома, где арендовал квартиру. Злоумышленника направили в места лишения свободы для отбывания наказания, назначенного судом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мужчина продавал боевые гранаты прямо на улице. Полицейские задержали злоумышленника во время сбыта боеприпасов.

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Автор
Игорь Кравченко
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