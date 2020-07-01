В Кривом роге столкнулись два автомобиля. Первый Городской

В среду, 1 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области около 7:00 на перекрестке улиц Уфимской и Кропивницкого столкнулись "ВАЗ" и "Газель".

Удар был такой силы, что оба автомобиля перевернулись. Об этом сообщает "Первый Городской".

В результате аварии пострадали водители транспортных средств, их госпитализировали. По словам очевидцев, у водителя "ВАЗа" шла кровь с уха. Причины аварии уточняются.

В Кривом Роге столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие. Фото аварии

В Кривом Роге столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие. Фото аварии

В Кривом Роге столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие. Фото аварии

В Кривом Роге столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие. Фото аварии

В Кривом Роге столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие. Фото аварии

Если Вам что-то известно о случившейся аварии, сообщите по номеру:(096)398-05-08.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге подросток утонул во время отдыха с друзьями.