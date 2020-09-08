В Кривом Роге скоростной трамвай сошел с рельсов в тоннеле. traffic.od.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области 7 сентября случилась авария на линии скоростного трамвая.

Состав сошел с рельсов прямо в тоннеле. Предварительно, у одного из вагонов отлетела тележка, сообщает "krivbass.city".

В результате происшествия никто не пострадал. Всех пассажиров вывели на станцию. Последствия аварии устраняли полтора часа.

В Кривом Роге скоростной трамвай сошел с рельсов в тоннеле. krivbass.city

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