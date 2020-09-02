В Кривом Роге разоблачили порностудию, которая работала в режиме онлайн. NewsOne

В Кривом Роге Днепропетровской области будут судить 40-летнего мужчину и двух его знакомых, которые занимались изготовлением и сбытом видеопродукции порнографического характера.

В период с января по апрель 2020 года житель Кривого Рога создал в съемной квартире место разврата, где изготавливал видеопродукцию порнографического характера и в дальнейшем сбывал ее через Интернет, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Днепропетровской области.

Как стало известно, в качестве веб-моделей работали две его приятельницы, которые в режиме онлайн во время общения с клиентами выполняли по их желанию сексуальные действия.

Половину полученных преступным путем средств мужчина отдавал моделям, а остальными распоряжался по своему усмотрению.

Теперь злоумышленнику инкриминируется совершение уголовных преступлений по ч.3 ст. 301 ч.2 ст. 302 и ч.1 ст. 209 УК Украины (изготовление и сбыт порнографических предметов, создание и содержание мест разврата; легализация имущества, полученного преступным путем). А двух его союзниц будут судить за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.301 УК Украины.

На данный момент судебное разбирательство уголовных производств продолжается.

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