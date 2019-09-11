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11 сентября • обновлено в 11:12
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В Кривом Роге расстреляли троллейбус: фото с места ЧП

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В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 10 сентября неизвестный открыл огонь по троллейбусу №15.

Инцидент произошёл около 20:00 в Терновском районе города, сообщает Первый городской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге обстреляли троллейбус

В Кривом Роге обстреляли троллейбус

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Известно, что троллейбус проезжал в районе улицы Маршака. Между кафе "Водолей" и пляжем неизвестный выстрелил в транспортное средство. В момент обстрела в салоне находились пассажиры.

В результате происшествия никто не пострадал. У троллейбуса повреждено дверное стекло.

Личность стрелявшего пока не установлена.

В Кривом Роге обстреляли троллейбус

В Кривом Роге обстреляли троллейбус

Первый городской

В Кривом Роге обстреляли троллейбус

В Кривом Роге обстреляли троллейбус

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло ЧП с маршруткой. На проспекте А. Поля у маршрутки отлетело колесо. Инцидент произошел на маршруте №13.

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Место
Украина Днепр
Теги
транспорт стрельба полиция
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