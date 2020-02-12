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12 февраля • обновлено в 14:18
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В Кривом Роге раскрыли сеть фейковых АЗС: подробности скандала и фото

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Правоохранители Кривого Рога раскрыли сеть из пяти фейковых автомобильно-заправочных станций и нефтеперерабатывающего завода.

Производители реализовывали некачественное дизельное топливо и бензин. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В понедельник, 10 февраля, на территории незаконного бизнеса в различных районах города был проведён санкционированный обыск. Так, правоохранители обнаружили емкости, заполненные нефтепродуктами, оборудование и транспорт для перевозки изготовленного топлива. Все образцы горючего были изъяты для проведения экспертизы.

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В Кривом Роге раскрыли сеть фейковых АЗС

В Кривом Роге раскрыли сеть фейковых АЗС

Сайт Национальной полиции

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Участникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В Кривом Роге раскрыли сеть фейковых АЗС

В Кривом Роге раскрыли сеть фейковых АЗС

Сайт Национальной полиции

Отметим, что на данный момент правоохранители устанавливают владельца незаконного бизнеса и лиц, причастных к его организации.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 58-летний водитель службы такси "239" умер за рулем автомобиля Chevrolet во время рейса. Пассажиры чудом спаслись, нажав ручной тормоз.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
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