В Кривом Роге раскрыли сеть фейковых АЗС: подробности скандала и фото

Правоохранители Кривого Рога раскрыли сеть из пяти фейковых автомобильно-заправочных станций и нефтеперерабатывающего завода.

Производители реализовывали некачественное дизельное топливо и бензин. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В понедельник, 10 февраля, на территории незаконного бизнеса в различных районах города был проведён санкционированный обыск. Так, правоохранители обнаружили емкости, заполненные нефтепродуктами, оборудование и транспорт для перевозки изготовленного топлива. Все образцы горючего были изъяты для проведения экспертизы.

В Кривом Роге раскрыли сеть фейковых АЗС Сайт Национальной полиции

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Участникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В Кривом Роге раскрыли сеть фейковых АЗС Сайт Национальной полиции

Отметим, что на данный момент правоохранители устанавливают владельца незаконного бизнеса и лиц, причастных к его организации.

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