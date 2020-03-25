В Кривом Роге полицейские жестоко избили подозреваемого: что им грозит

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух полицейских из Кривого Рога, которые подозреваются в превышении служебных полномочий и избиении человека.

По версии следствия, в июле 2019 года сотрудники полиции во время допроса нанесли гражданину тяжкие телесные повреждения, заставляя его признаться в совершении преступления. В результате полученных травм пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему провели операцию по удалению поврежденных органов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 121 УК Украины. Если вину докажут, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В Кривом Роге полицейские избили подозреваемого ZMINA

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава. Процессуальное руководство – прокуратурой Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве полицейские отметились хамским поведением. Инцидент попал на видео.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся