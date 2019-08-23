В Кривом Роге опять "заминировали" дом родителей Зеленского

Дом в Кривом Роге Днепропетровской области, где проживают родители Владимира Зеленского, 22 августа проверяли на наличие взрывчатки.

Проверку проводили после того, как одно из ведомств Киева получило сообщение о минировании большого количества зданий в столице и дома, где живут родители действующего президента Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

Иллюстрация (фото аналогичного инцидента в мае 2019 года) veskr.com.ua

Стало известно, что в многоэтажке не обнаружили взрывоопасных предметов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 15 мая в Кривом Роге сообщили о минировании сразу 15 объектов по всему городу. В числе них дом, в котором проживают родители Владимира Зеленского.

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