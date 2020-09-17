В Кривом Роге мужчина с подозрением на COVID-19 выпрыгнул из окна больницы

В среду, 16 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области 49-летний мужчина выпрыгнул из окна больницы на третьем этаже.

Криворожанина госпитализировали в инфекционную больницу № 7 с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Находясь в отделении, мужчина открыл окно и выпрыгнул из него. В результате падения пациент получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.

Все детали произошедшего в больнице инцидента устанавливают правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге мужчина покончил с собой в свой день рождения. Тело криворожанина в гараже обнаружила его жена.