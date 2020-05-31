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31 мая • обновлено в 10:15
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Игорь Кравченко

В Каменском приговорили к тюрьме подростка за изнасилование ребенка

1.9т
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В Каменском Днепропетровской области Заводский районный суд объявил приговор школьнику из Верховцево за жестокое преступление.

Подростка суд признал виновным по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование, сообщает "Наш Репортер".

Преступление было совершено днем 4 января 2020 года в городе Верховцево. Находясь в лесопосадке, обвиняемый с помощью топора заготавливал дрова для печного отопления. Около 15:30 подросток встретил незнакомого мальчика, который проходил мимо него. Рядом никого не было. Воспользовавшись ситуацией, девятиклассник изнасиловал не достигшего 14-летнего возраста потерпевшего неестественным способом.

Школьник изнасиловал мальчика в лесу

Школьник изнасиловал мальчика в лесу

ProGorodNN

Ребенок пришел домой и все рассказал маме. Подозреваемый был задержан. Материалы уголовного производства были направлены в Заводской районный суд Каменского.

В судебном заседании несовершеннолетний признал свою вину в изнасиловании. По словам матери потерпевшего, им возместили моральный и материальный ущерб. Школьника приговорили к пяти годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в силу, так как может быть обжалован.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в поселке городского типа Пятихатки Днепропетровской области на протяжении шести лет издевались и эксплуатировали детей-сирот. Воспитатели трех детских домов семейного типа оказались на скамье подсудимых.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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