В Днепре загорелся водоканал: фото и видео масштабного ЧП

В Днепре произошел пожар в гаражном боксе на территории КП "Днепрводоканал" на улице Генерала Воливача.

Сообщение о пожаре поступило в 7:33 в среду, 4 сентября, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На "Днепрводоканале" вспыхнул пожар (иллюстрация) dnepr.info

Сообщается, что огонь охватил 300 кв. м.

В 9:20 спасатели ликвидировали пожар.

Огонь уничтожил металлопластиковые окна, повредил деревянные перекрытия на крыше здания и вещи бытового потребления. Погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Огонь охватил 300 кв. м Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

К ликвидации пожара привлекли 13 спасателей Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 28 августа произошел пожар в квартире в пятиэтажном жилом доме. В результате пожара пострадали 3 человека, в том числе 8-летний ребенок. Девочку из задымленного помещения вынесли соседи еще до прибытия спасателей.

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