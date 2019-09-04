Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 16:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре загорелся водоканал: фото и видео масштабного ЧП

969 Читать материал на украинском

В Днепре произошел пожар в гаражном боксе на территории КП "Днепрводоканал" на улице Генерала Воливача.

Сообщение о пожаре поступило в 7:33 в среду, 4 сентября, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На "Днепрводоканале" вспыхнул пожар (иллюстрация)

На "Днепрводоканале" вспыхнул пожар (иллюстрация)

dnepr.info

Новости
Расплатились жизнью: на Киевщине вспыхнул масштабный пожар

Сообщается, что огонь охватил 300 кв. м.

В 9:20 спасатели ликвидировали пожар.

Огонь уничтожил металлопластиковые окна, повредил деревянные перекрытия на крыше здания и вещи бытового потребления. Погибших и пострадавших нет.

Новости
Пожар в детском лагере на Прикарпатье: появились подробности и фото

К тушению пожара были привлечены 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Огонь охватил 300 кв. м

Огонь охватил 300 кв. м

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

К ликвидации пожара привлекли 13 спасателей

К ликвидации пожара привлекли 13 спасателей

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 28 августа произошел пожар в квартире в пятиэтажном жилом доме. В результате пожара пострадали 3 человека, в том числе 8-летний ребенок. Девочку из задымленного помещения вынесли соседи еще до прибытия спасателей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Днепр
Теги
ГосЧС пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel