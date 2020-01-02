В Днепре задержали мужчину, который "заминировал" два вокзала

В Днепре 48-летний мужчина сообщил в полицию о минировании главных вокзалов города.

Как рассказали в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, информация о минировании Центрального вокзала в Днепре поступила в полицию 1 января в 12:20.

Днепрянин "заминировал" два вокзала 112.ua

К железнодорожному и автовокзалу сразу выехали полицейские вместе с сотрудниками взрывотехнической службы и кинологами. Эксперты-взрывотехники обследовали помещения и прилегающую территорию двух вокзалов. Никаких взрывчатых и опасных устройств обнаружено не было. Эвакуация людей не проводилась.

Благодаря проведенным оперативным мероприятиям полицейские установили мужчину, который позвонил с собственного мобильного телефона в полицию и сообщил о минировании. Им оказался 48-летний местный житель. Мужчина пояснил, что совершил звонок без каких-либо причин.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За ложное сообщение о минировании ему грозит от 2-х до 6 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре мужчина повесился возле собственного дома. Фото 18+.

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