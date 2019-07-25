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В Днепре Volkswagen не уступил дорогу Chevrolet и спровоцировал ДТП с пострадавшими

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В ночь на 26 июля в Днепре на улице Калиновой произошло ДТП с участием двух легковушек.

Дорогу не поделили Volkswagen и Chevrolet. Об этом сообщает "Информатор".

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ДТП на Калиновой в Днепре

ДТП на Калиновой в Днепре

Информатор

Volkswagen двигался по улице Янтарной вверх и не уступил дорогу Chevrolet, который направлялся в сторону Слобожанского проспекта.

Авария на Калиновой в Днепре

Авария на Калиновой в Днепре

Информатор

В результате столкновения водитель и пассажирка Volkswagen получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Авария на Калиновой в Днепре

Авария на Калиновой в Днепре

Информатор

На месте происшествия работали патруль полиции и медики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Чехии автобус с украинцами влетел в поезд.

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Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП авария
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