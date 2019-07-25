В Днепре Volkswagen не уступил дорогу Chevrolet и спровоцировал ДТП с пострадавшими

В ночь на 26 июля в Днепре на улице Калиновой произошло ДТП с участием двух легковушек.
Дорогу не поделили Volkswagen и Chevrolet. Об этом сообщает "Информатор".
Новости
ДТП на Калиновой в Днепре
Информатор
Volkswagen двигался по улице Янтарной вверх и не уступил дорогу Chevrolet, который направлялся в сторону Слобожанского проспекта.
Авария на Калиновой в Днепре
Информатор
В результате столкновения водитель и пассажирка Volkswagen получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Авария на Калиновой в Днепре
Информатор
На месте происшествия работали патруль полиции и медики.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Чехии автобус с украинцами влетел в поезд.
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