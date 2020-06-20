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В Днепре во время задержания погиб молодой полицейский: что о нем известно

София Ковнир
София Ковнир
Происшествия
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В Днепре во время задержания погиб молодой полицейский: что о нем известно

В Днепре во время задержания погиб 30-летний полицейский Дарвин Потуданский

Застреленному в Днепре полицейскому Дарвину Потуданскому было всего 30 лет. Коллеги запомнили его как мужественного и отважного парня.

О том, кем был погибший Дарвин Потуданский и что о нем известно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Старшему лейтенанту полиции Дарвину Потуданскому совсем недавно исполнилось 30 лет. Он был оперативником уголовного розыска районного Шевченковского отдела полиции в Днепре.

Полицейский проявил настоящий героизм и мужество при задержании вооруженного злоумышленника в Днепре, ведь он задержал его ценой своей жизни.

Дарвин Потуданский (Twitter Арсена Авакова)

Дарвин Потуданский (Twitter Арсена Авакова)

Как стало известно OBOZREVATEL из декларации полицейского, Потуданский Дарвин Каренович родился в городе Новомосковск Днепропетровской области. Но до происшествия проживал в Днепре и работал в Шевченковском отделе полиции ГУНП в Днепропетровской области на должности инспектора сектора кадрового обеспечения.

В декларации погибшего указана только информация о заработной плате полицейского. В остальных разделах – пусто.

Погибший полицейский Дарвин Потуданский (Facebook Национальной полиции Украины)

Погибший полицейский Дарвин Потуданский (Facebook Национальной полиции Украины)

Для всех полицейских Украины смерть Дарвина стала тяжелой утратой, которую они разделяют с его родными.

Мужества, силы и характера хватило парню, чтобы задержать нападающего, но, к сожалению, ценой собственной жизни. Начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов выразил соболезнования родным погибшего и высказался о происходящем:

"Как же не хочется в это верить! Полицейский сознательно всегда там, где опасно! Именно в тех местах, и с теми людьми, которых рядовые граждане пытаются обходить. Такова наша судьба", – написал Небитов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что среди полицейских появился герой – посмертно.

Дарвин Потуданский (Facebook Андрея Небитова)

Дарвин Потуданский (Facebook Андрея Небитова)

Кроме того, Небитов подчеркнул, что все злопыхатели, которые любят "хайпануть" на безосновательной критике всех полицейских за несистемные единичные случаи, не пойдут в полицейскую комиссию и не захотят занять должность оперуполномоченного в Шевченковском ОП Днепра.

"Конечно, гораздо проще и финансово интереснее строчить сообщения и комменты в социальных сетях, сеять ненависть ко всем полицейских и пренебрегать их опасную службу. Бог вам судья...", – добавил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области.

Facebook Андрея Небитова

Facebook Андрея Небитова

На смерть полицейского в Днепре также отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков:

"Запомним таким Дарвина Потуданского. Смелого копа из Днепра, который обезвредил ценой своей жизни особо опасного бандита с оружием. Вечная память таким молодым полицейским", – написал Аваков на своей странице в Twitter.

Дарвин Потуданский (Twitter Арсена Авакова)

Дарвин Потуданский (Twitter Арсена Авакова)

Коллега погибшего Сергей Пидюменко сообщил, что Дарвин Потуданский сделал все, что требовала от него его работа. К сожалению, он не вернется домой, не обнимет любимую девушку и не пожмет руку друзьям:

"Время необратимо. Он сделал все, что смог. И пусть меня критикуют, но его поступок, поступок героя. К сожалению, Великие люди, покидают нас рано. Дарвин Потуданский – это имя героя нашего времени. К сожалению, это последний его поступок. Соболезнования родным и близким", – написал Сергей Пидюменко на своей странице в Facebook.

Facebook Сергея Пидюменко

Facebook Сергея Пидюменко

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре задержали мужчину, который выстрелил в оперативного сотрудника Шевченковского отделения полиции. Чрезвычайное происшествие случилось 19 июня на Запорожском шоссе.

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