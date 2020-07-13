В Днепре в результате столкновения авто и скутера пострадала женщина. Фото

В понедельник, 13 июля, в Днепре на улице Янтарной неподалеку от остановки общественного транспорта "Ж/м Клочко-6" произошло столкновение скутера и автомобиля Daewoo.

Водитель двухколесного влетел в легковушку, когда та стояла перед "зеброй", пропуская пешеходов. В результате аварии пострадала пассажирка скутера, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Потерпевшую с травмой головы госпитализировали в городскую больницу №6. Ее жизни ничего не угрожает. Все детали произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре Фото: Информатор

ДТП в Днепре Фото: Информатор

ДТП в Днепре Фото: Информатор

ДТП в Днепре Фото: Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция задержала судно с пьяным водителем на борту.