В Днепре 22 июля на дереве возле жилового дома поймали змею.
Пресмыкающееся выловили длиной 1,5 метра, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По прибытию спасателей, личный состав тщательно рассмотрел территорию. Затем с помощью специального инструмента для отлова змей, специалисты выловили пресмыкающееся.
После этого змею вывезли за пределы города.
Поймали змею
ГСЧС в Днепропетровской области
Поймали змею
ГСЧС в Днепропетровской области
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре целый выводок змей оккупировал популярный ресторан.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!