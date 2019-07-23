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В Днепре в частном доме поймали 1,5-метровую змею. Фото и видео

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В Днепре 22 июля на дереве возле жилового дома поймали змею.

Пресмыкающееся выловили длиной 1,5 метра, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По прибытию спасателей, личный состав тщательно рассмотрел территорию. Затем с помощью специального инструмента для отлова змей, специалисты выловили пресмыкающееся.

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После этого змею вывезли за пределы города.

Поймали змею

Поймали змею

ГСЧС в Днепропетровской области

Поймали змею

Поймали змею

ГСЧС в Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре целый выводок змей оккупировал популярный ресторан.

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Место
Украина Днепр
Тег
Днепр
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