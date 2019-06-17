На Одессу обрушилось новое нашествие: фото и видео

В Одессе настоящее нашествие змей — жители жалуются на то, что достаточно часто сталкиваются с пресмыкающимися, как дома, так и на улице.

Так одесситка Ирина, живущая в многоэтажке по улице Пишоновской, войдя в туалет, столкнулась со змей. Женщина сильно испугалась и принялась искать помощи у соседей дома, передают "Факты".

"У меня был шок. Фото сделала очень быстро и выложила на форуме дома (хорошо, что таковой есть!). Вскорости и хозяева объявились. Оказалось, нежданный гость пожаловал к нам от соседей снизу. Однако реакции сначала никакой не было: живите с ней, как хотите. Дескать, у них есть еще змеи… Хозяева, действительно, приличные люди, но что у них такое дома, никто не знал", — сообщила Ирина.

Змеи в Одессе fakty.ua

Вскорости испуг, эмоции и отчаяние отступили. Девушка вызвала службу, которая и убрала "гостью" из жилища.

Каким образом животное попало в квартиру — загадка даже для спасателей. Как рассказали в зоопарке, им известны случаи, когда жители обнаруживали змей у себя в квартирах.

"Это связано с тем, что люди приобретают экзотических животных, но не всегда правильно содержат их. Змеи, как правило, не ядовиты", — прокомментировали специалисты.

По словам зоозащитников, чаще всего горожан "навещают" безобидные домашние полозы, которых можно опознать по яркой окраске и довольно большой длине. Полозы не могут перемещаться далеко от дома, а значит, его владельцы живут в вашем или соседнем подъезде. Эти змеи нередко выбираются из открытого окна квартиры своих хозяев и переползают по карнизу на соседний балкон. Кроме того, они могут попасть в "чужую квартиру" через вентиляционную шахту.

Змеи в Одессе fakty.ua

Тем временем пресмыкающееся всерьез напугало отдыхающих на популярном одесском пляже Ланжерон.

Судя по опубликованному видео, рептилия сама была перепугана и, похоже, она больше боялась людей, нежели наоборот.

В одесском Центре Южного НИИ морского и рыбного хозяйства и океанографии считают, что к морскому побережью могли приплыть простые ужи, которые абсолютно безобидны. Исключением может стать только сезон спаривания, который проходит весной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области и в самой Одессе на местных пляжах вода в море окрасилась в зеленый цвет. Биолог и руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский объяснил, что стало причиной цветения воды.

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