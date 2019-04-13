В Днепре целый выводок змей оккупировал популярный ресторан

В Днепре на территории популярного ресторана нашли целый выводок диких змей, из-за чего сотрудники заведения вынуждены были вызвать спасателей.

По данным пресс-центра областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, это случилось 12 апреля на Сичеславской набережной.

Уточняется, что змеи оккупировали открытую территорию заведения. На место происшествия приехало подразделение аварийно-спасательной части отряда специального назначения.

ГосЧС

"Личным составом было проведено тщательное обследование прилегающей территории ресторана. С помощью специального инструмента для отлова змей, специалисты ГосЧС выловили 18 единиц пресмыкающихся", – сказано в сообщении.

Змей вывезли за пределы города, а с гражданами была проведена разъяснительная работа по мерам безопасности.

ГосЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом весенне-летнего сезона украинцы массово начинают выбираться на природу. Однако нужно быть осторожными, потому что можно нарваться на ядовитую змею. Читайте в нашем материале, насколько опасными могут быть последствия, и может ли пострадавший самостоятельно оказать себе первую помощь при укусе.

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