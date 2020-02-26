В Днепре устроили драку со стрельбой посреди улицы. Фото

В Днепре 25 февраля на проспекте Богдана Хмельницкого перепалка между двумя группами молодых людей переросла в драку со стрельбой.

Инцидент произошел около 22:00 возле ТЦ "Терра". Дебоширов разбороняли полицейские, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Драка со стрельбой в Днепре 24 канал

По предварительной информации, конфликт между двумя компаниями произошел во время совместного отдыха. В какой-то момент одна группа начала выкрикивать в адрес другой оскорбления, что и спровоцировало драку. В ходе потасовки один из ее участников достал стартовый пистолет и сделал выстрел в воздух. Очевидцы сразу же вызвали на место полицию.

В результате конфликта никто серьезно не пострадал - все обошлось незначительными ссадинами и синяками. Как выяснилось, стрелявший имел при себе разрешение на ношение оружия. В деталях произошедшего разбирались правоохранители.

Драка со стрельбой в Днепре Информатор

Драка со стрельбой в Днепре Информатор

Драка со стрельбой в Днепре Информатор

Драка со стрельбой в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова неподалеку от школы №89 неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции и бизнесмену Эльтону Вахидову, после чего скрылись с места. В городе сразу же ввели план-перехват "Сирена".

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