Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре у пьяной многодетной матери забрали детей: подробности и видео

400 Читать материал на украинском

В Днепре полицейские забрали у нетрезвой многодетной матери троих малышей.

Как сообщает Информатор, 11 августа в полицию позвонили жители ж/м Тополь-2 и рассказали, что нетрезвая женщина кричит под окнами многоэтажки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Оказалось, пьяная женщина гуляла по ночному жилмассиву не одна, а в компании двоих маленьких детей. Полиция забрала детей у матери.

У нетрезвой матери забрали детей

У нетрезвой матери забрали детей

Новости
В Кривом Роге сын до смерти забил родную мать. Фото 18+
У нетрезвой матери забрали детей

У нетрезвой матери забрали детей

Информатор

Патрульные пытались узнать, что женщина делает вместе с детьми на улице в позднее время. Но она долго отказывалась идти на контакт.

Как выяснилось, женщина — мать пятерых детей. Она уже лишена родительских прав на двоих малышей, а еще трое проживают с ней. В этот вечер женщина отправилась на прогулку с 6-летней дочерью и 3-летним сыном, пока еще одна девочка спала дома.

У нетрезвой матери забрали детей

У нетрезвой матери забрали детей

Информатор

Затем полицейские отправились в квартиру семьи. Там они застали отца малышей, которые вел себя достаточно агрессивно. Он неоднократно обзывал жену и повторял, что "ее нужно не просто бить, а убивать".

Новости
Тело нашли за диваном: на Хмельнитчине мать зверски убила младенца

На место происшествия прибыли сотрудники ювенальной превенции, после чего детей забрали в Шевченковское отделение полиции. После этого туда приехала бригада скорой помощи. Осмотрев детей медики выяснили, что никакой угрозы для их жизни сейчас нет. В любом случае, детей доставили в городскую больницу №6, где они будут находиться до выяснения обстоятельств.

У нетрезвой матери забрали детей

У нетрезвой матери забрали детей

Информатор

Мать детей патрульные доставили в райотдел. Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, интернет-пользователей вывела из себя 24-летняя жительница Днепра, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения шла с коляской по проезжей части и поила младенца водкой.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр дети полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...