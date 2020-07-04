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В Днепре столкнулись два авто: госпитализировали беременную женщину

Яна Коваль
Происшествия
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В Днепре столкнулись два авто: госпитализировали беременную женщину

На Донецком шоссе столкнулись два авто . Информатор

В Днепре на Донецком шоссе возле "Каравана" случилась авария: столкнулись автомобили Chevrolet и ВАЗ.

Инцидент произошел 3 июля около 20:30, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, полученной от полиции, автомобиль Chevrolet ехал по Донецкому шоссе. В это время ВАЗ поворачивал напротив торгового центра "Караван". Водитель ВАЗа рассказал, что во время совершения маневра он не заметил Chevrolet из-за того, что ему закрыла обзор фура. В результате иномарка ударила ВАЗ в бок.

На место событий оперативно прибыли медики и правоохранители. Врачи госпитализировали пассажирку ВАЗа: женщину на седьмом месяце беременности. Предварительно, она существенно не пострадала, ее забрали в больницу для обследования. Все детали случившегося установит следователь по ДТП.

На месте событий работали скорая помощь и полиция

На месте событий работали скорая помощь и полиция Информатор

Пассажирку ВАЗ госпитализировали

Пассажирку ВАЗ госпитализировали Информатор

ДТП произошло возле ТРЦ "Караван"

ДТП произошло возле ТРЦ "Караван" Информатор

Пострадавшая находится на седьмом месяце беременности

Пострадавшая находится на седьмом месяце беременности Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре разыскивают пропавшую год назад женщину. В марте 2019 года в Днепре без вести пропала 60-летняя Оксана Степановна Круссер.

УкраинаДнепрврачиполициябеременностьаварияДТП
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